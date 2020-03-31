كوارثه الفنية لم تكفيه.. كاريوس ينشر الذعر من فيروس كورونا داخل بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

لم يكتف لوريس كاريوس حارس ليفربول الإنجليزي المعار إلى بشكتاش التركي، بالأخطاء الفنية الكارثية خلال المباريات، لينشر الرعب من انتشار فيروس كورونا بين لاعبي فريقه بتصرفه خاطيء.

الدوري التركي يعد من آخر الدوريات العالمية التي تم تجميد مبارياتها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أقيمت مواجهة قمة بين بشكتاش وجالاتا سراي منذ عدة أسابيع قليلة ماضية.

المواجهة تسببت في حالة هلع داخل بشكتاش الذي ينشط له كاريوس، مع المصري محمد النني، بعدما تأكد إصابة فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بفيروس كورونا، قبل أن يُعلن شفاءه نهائيًا مساء أمس، الإثنين.

وخضع جميع لاعبي بشكتاش للفحص الطبي الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، لتأتي النتيجة بسلبية جميع العينات سواء الخاصة باللاعبين أو بالجهاز الفني ومسؤولي الفريق الذين تواجدوا في اللقاء.

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إلا أن كاريوس نشر حالة الرعب في صفوف الفريق من جديد، بعدما غادر إلى بلاده، ألمانيا، بعد ساعات قليلة من انتهاء المواجهة وفقًا لما ذكرته صحيفة ميليت التركية، اليوم الثلاثاء.

وجاء سفر كاريوس ليثير الشكوك حول إمكانية إصابته بفيروس كورونا المتفشي في ألمانيا خلال الفترة الحالية، والذي حصد 68180 حالة إصابة بها حتى مساء اليوم.

وفور عودته إلى تركيا، أكد كاريوس لمسؤولي بشكتاش إلتزامه بكافة إجراءات الوقاية والحماية أثناء تواجده في ألمانيا، بداية من استخدام المطهرات والنظافة الشخصية، وحتى عدم الاختلاط أو الخروج من منزله، بحسب الصحيفة.

وقررت إدارة بشكتاش خضوع اللاعب لفحص طبي جديد للتأكد من سلامته، والذي جاءت نتيجته سلبية للمرة الثانية خلال أيام قليلة.