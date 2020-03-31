4 قرارات في اجتماع مجلس الأهلي.. استمرار غلق النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو كونفرانس تماشيا مع خطة التباعد الاجتماعي لتجنب تفشي وباء كورونا.

واتخذ مجلس الأهلي 4 قرارات، وهي استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي وإغلاق النادي وفروعه المختلفة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من أول أبريل، اتساقًا مع قرارات الدولة في هذا الإطار لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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كما قرر المجلس تكليف أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

وكذلك تم تكليف الإدارة التنفيذية ومدير عام النشاط الرياضي، ومدير الكرة، ومدير قطاع الناشئين، ومدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من توقف النشاط.

واعتمد المجلس مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية، والتأكيد على سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.