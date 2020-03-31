أمريكا تبدأ في تحويل ملعب تنس إلى مستشفى طوارئ

أصدر الاتحاد الأمريكي للتنس، قراراً بتحويل أماكن من مركز بطولة أمريكا المفتوحة للعبة، إلى مستشفى طارئة لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس المستجد.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات البناء اليوم، للمستشفى التي ستضمن أماكن لـ 350 أسرة متضررة من الوباء العالمي،وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأمريكي للعبة.

وتتجه الولايات المتحدة لتحويل عدد من الأماكن العامة إلى مستشفيات ميدانية في ظل تزايد أعداد المصابين في أرجاء أمريكا. كورونا المستجد.ومن المقرر أن تبدأ إجراءات البناء اليوم، للمستشفى التي ستضمن أماكن لـ 350 أسرة متضررة من الوباء العالمي،وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأمريكي للعبة.وتتجه الولايات المتحدة لتحويل عدد من الأماكن العامة إلى مستشفيات ميدانية في ظل تزايد أعداد المصابين في أرجاء أمريكا.

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