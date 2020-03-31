الاتحاد السكندري يقرر إغلاق النادي حتى منتصف أبريل

قرر مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى استمرار إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بمقر النادى بالشاطبى وفرع النادي بسموحة حتى منتصف شهر أبريل المقبل.
وذلك كنوع من الإجراء الإحترازى والوقائى ومنع عملية الاختلاط فى إطار خطة الدولة لحصر وباء كورونا القاتل الذىداهم العالم بأكمله.
وفى سياق اخر منح الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف اللاعبين راحة من التدريبات حتي يتم حسم موقف عودة بطولة الدوري العام من عدمه .
واكد الجهاز الفني أنه منحاللاعبين راحة خمسة أيام، ثم أسبوعا على أمل معرفة الموقف النهائى بشأن عودة الدورى فى ظل توقف المسابقة لمدة 15يوم اخر حيث قرر منح اللاعبين راحة مفتوحة لحين اشعار اخر
وكان مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحي قرر صرف المستحقات المالية اللاعبين خلال شهر مارس على الرغم من توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا .
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