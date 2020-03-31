أندية السعودية ترحب بقرار تخفيض الرواتب

رحبت أندية الدوري السعودي لكرة القدم، بأي قرار رسمي قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن تخفيض الرواتب وقيمة العقود، من أجل السيطرة على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الرياضة بسبب تداعيات فيروس

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية ، في تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي للعبة، أن هذه الخطوة ستأتي في إطار مبادرة من اللاعبين أنفسهم تقديراً للوضع الراهن ومساعدة منهم لأنديتهم في تجاوز الأزمة.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، قراراً خلال الأيام المقبلة بتخفيض نسب رواتب اللاعبين في جميع الاتحادات الرياضية من أجل المساعدة في تجاوز الوضع الراهن، وله الحق في ذلك في حالات القوة القاهرة.