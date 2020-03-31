تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم، الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس»، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس «كورونا»، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

وتواجد محمود الخطيب برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في مقر النادي بالجزيرة، وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة

عن بُعد، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ اجتماعات مجلس إدارة النادي.وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية: - استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي وإغلاق النادي وفروعه المختلفة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من أول أبريل، اتساقًا مع قرارات الدولة في هذا الإطار لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».- تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.- تكليف الإدارة التنفيذية وكل من: مدير عام النشاط الرياضي ومدير الكرة ومدير قطاع الناشئين ومدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط.- اعتماد مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية، والتأكيد على سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا».