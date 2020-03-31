رسميًا.. مد تأجيل الدوري الألماني حتى نهاية إبريل بسبب كورونا

أعلنت رابطة الأندية الألمانية، اليوم الثلاثاء، مد تأجيل البوندسليجا إلى نهاية شهر إبريل بشكل رسمي، للحد من تفشي فيروس كورونا الغامض.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بين ممثلين 36 ناديًا بالدوري الألماني بقسميه الأول والثاني،
وكانت رابطة الأندية الألماني أجلت المسابقات الرياضية في منتصف مارس الجاري لمدة أسبوعين، ولكن مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم حالت دون عودة الأنشطة في الوقت الحالي.
يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.
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