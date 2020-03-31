شاهد.. محمد صلاح يشغل وقته فى المنزل بـ "البلاى ستيشن" واللعب مع قطته

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورًا أثناء ممارسته ألعاب الفيديو " البلايستشن"، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام". بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام". وتتوقف الأنشطة الرياضية في العديد من بلدان العالم وعلى رأسها وعلى رأسها الدوري الإنجليزي لذي يلعب بصفوفه الفرعون المصري محمد صلاح.بفريق ليفربول. ونشر صلاح صورتين أثناء تواجده في منزله في، أحدهما وهو يعلب مع قطته والأخري لقطته.



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