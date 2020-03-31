الامارات | «كورونا» تهدد فريقاً أوروبياً بالتصفية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تهدد فريقاً أوروبياً بالتصفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي جيلينا، بطل الدوري السلوفاكي لكرة القدم سبع مرات، إنه يواجه خطر التصفية بسبب مشكلات مالية، تسبب فيها تعليق الموسم المحلي جراء تفشي فيروس كورونا.

وألغى جيلينا، أحد أكثر الأندية شعبية في سلوفاكيا، عقود 17 لاعباً، من بينهم الأعلى راتباً، ومن ستنتهي عقودهم هذا العام.

وطلب النادي من اللاعبين خفض رواتبهم بنسبة 80%، لكنهم رفضوا.