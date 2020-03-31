الامارات | توتنهام يخفض رواتب موظفيه 20%

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يخفض رواتب موظفيه 20% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تخفيض رواتب 550 موظفاً بنسبة 20% وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.
وسوف يستخدم توتنهام مخطط الاحتفاظ بالوظيفة التابع للحكومة البريطانية بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ يمكن للعاملين الحصول على مايقرب من 80% من رواتبهم من أجل الاحتفاظ بعملهم.
وسيكون رئيس النادي دانيل ليفي، والذي حصل على 7 مليون جنيه إسترليني (6ر8 مليون دولار) في الموسم الماضي من بين الموظفين اللذين سيتم الخصم منهم مبدئياً في شهري أبريل ومايو.
وقال ليفي في بيان: "حالياً فقط، بدأنا نشعر بتأثير الدمار الساحق للصناعات في العديد من الدول، توقف التبادل التجاري الدولي والسفر في جميع نواحي الحياة اليومية".
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