شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يختار محمد صلاح ضمن أفضل 25 لاعبًا في دوري الأبطال: «أحب أسلوبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن أفضل 25 لاعبًا بدوري الأبطال من وجهة نظره.

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وجاء اختيار «صلاح» كأحد أربعة لاعبين اختارهم النجم الأرجنتيني من ليفربول الإنجليزي، بجانب كل من فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وساديو ماني.

وقال «ميسي» عن «صلاح»: «بالنسبة لصلاح فقد كان رائعًا مع ليفربول، وأنا أحب أسلوب لعبه».

وكانت العديد من التقارير قد ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة، إذ أشارت بعضها إلى رغبة المصري في اللعب بجوار «ميسي».