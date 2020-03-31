شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تأجيل دورة الألعاب المتوسطية إلى عام 2022 بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد على خالدي، اليوم الثلاثاء، تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي كانت مقررة بمدينة وهران غربي الجزائر بين 24 يونيو، و5 من يوليو 2021، لتقام في عام 2022.

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لم يقدم التليفزيون الجزائري الحكومي، الذي أذاع الخبر، أي تفاصيل إضافية بشأن هذا القرار، لكن بدا واضحًا أنه مرتبط بقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت تقارير تحدثت عن تأجيل دورة وهران المتوسطية إلى عام 2022، لاستحالة تنظيمها في نفس العام الذي يقام فيه الأولمبياد، وهو ما ذهب إليه رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، عمار عدادي.

وستقام الدورة التي تلي وهران بمدينة تارانتو الإيطالية عام 2026.