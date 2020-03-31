شكرا لقرائتكم خبر عن «فرديناند»: هاري كين محتمل انتقاله لمانشستر يونايتد مقابل 130 مليون إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أن انضمام هاري كين، نجم توتنهام، إلى صفوف «الشياطين الحمر»، سيكون مثاليًا بالنسبة للفريق في صفقة ربما تكلف خزينة النادي 130 مليون جنيه استرليني وفقا للسوق اليوم.

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وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فتح «كين» الباب أمام رحيله عن توتنهام، عندما رد على سؤال أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» حول مستقبله، قائلًا: «أنا لا ألعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح».

ونقلت الصحيفة عن ريو فرديناند قوله: «أعتقد أن تصريح كين يعني أن صبره قد نفد، حيث يريد الفوز بالبطولات، وهذا بمثابة رسالة للأندية الكبرى أعرف أن مان يونايتد سيكون مناسبًا له، لأن هذا النوع من اللاعبين مثالي للفريق، أنا واثق من دخول يوفنتوس في الصفقة وربما ريال مدريد لكن ستكلف الصفقة خزينة النادي كثيرًا، ربما 130 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للسوق اليوم».

وأضاف: «كين سيكون مناسبًا تمامًا لمانشستر يونايتد إذا انضم للفريق، وهاري كان ينتظر أن يحقق طموحاته مع توتنهام ويفوز بالبطولات لكن ذلك لم يحدث، وسيكون منزعجًا للغاية إذا سجل أهدافًا وحطم أرقامًا قياسية بدون تحقيق أي بطولات خلال مسيرته».