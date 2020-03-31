بيرنلي يكشف عن قيمة أرباح العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أعلن نادي ​بيرنلي​ أنه يتوقع مستقبلًا "مشرقًا للغاية" بعد الإعلان عن أرباح قدرها 4.3 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في حزيران 2019.



كان موسم 2018-2019 موسمًا ثالثًا على التوالي حقق فيه النادي ربحًا، على الرغم من أن الرقم انخفض بشكل كبير من الرقم القياسي البالغ 36.6 مليون جنيه إسترليني من 2017-2018.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة النادي مايك غارليك: "في النصف الثاني من الموسم، استثمرنا أيضًا بشكل كبير في عملية التوظيف والاستكشاف لدينا".

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وأضاف: "نحن واثقون من أن هذا الاستثمار المتزايد سيعمل ببطء ولكن بثبات على تطوير قدرتنا على تحديد وتوقيع اللاعبين الذين يمكنهم تحسين فريقنا، بينما يساعد في الوقت نفسه على الحفاظ على استدامتنا المالية كنادي للأجيال القادمة".