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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة من العيار الثقيل داخل أسوار ليفربول إذا رحل ماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
تحدثت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي داخل أسوار ليفربول بحال قرر ساديو ماني الرحيل.
وسرت أقاويل في الفترة الماضية عن إمكانية إنتقال ماني إلى ريال مدريد، بطلب من المدرب زين الدين زيدان، ولذلك بدأ ليفربول في البحث عن حلول وبدلاء مناسبين في مركزه.
وذكرت الصحيفة أن الريدز يفكر في ضم صفقة صادمة لجماهيره بالتعاقد مع جناح مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، وإعادته للفريق مجدداً.
ورحل ستيرلينغ عن الأنفيلد في العام 2015 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وهناك غضب شديد من قبل جماهير الريدز تجاهه بسبب هذا الانتقال إلى السيتي.
لكن اللاعب أعرب في وقت سابق عن حبه لنادي ليفربول وتقديره لكل ما قدموه له في بداياته بعالم كرة القدم ما فتح الباب قليلًا لعودته وهو ما قد يستغله الفريق الإنكليزي إذا رحل ماني.
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