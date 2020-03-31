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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ويليان: أريد أن أبقى في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
أعرب اللاعب البرازيلي ويليان عن رغبته في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما ينتهي عقده مع تشيلسي هذا الصيف.
وقال ويليان: "أرغب في البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنني لا أستبعد اللعب في بطولات الدوري الأخرى. سوف ألعب حتى نهاية الموسم ثم أرى ما سيحدث. أنا معتاد جدا على الحياة في إنكلترا".
وأضاف: "أنا لا أفكر في العودة إلى كورينثيانز في الوقت الحالي. هدفي هو البقاء في أوروبا. أشعر أنني في ذروتي في الوقت الحالي. يتحسن اللاعبون طوال حياتهم المهنية، وأعتقد أنني في ذروتي حاليًا".
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