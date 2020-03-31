ويليان: أريد أن أبقى في إنجلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أعرب اللاعب البرازيلي ​ويليان​ عن رغبته في البقاء في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز عندما ينتهي عقده مع ​تشيلسي​ هذا الصيف.



وقال ويليان: "أرغب في البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنني لا أستبعد اللعب في بطولات الدوري الأخرى. سوف ألعب حتى نهاية الموسم ثم أرى ما سيحدث. أنا معتاد جدا على الحياة في إنكلترا".

وأضاف: "أنا لا أفكر في العودة إلى كورينثيانز في الوقت الحالي. هدفي هو البقاء في أوروبا. أشعر أنني في ذروتي في الوقت الحالي. يتحسن اللاعبون طوال حياتهم المهنية، وأعتقد أنني في ذروتي حاليًا".