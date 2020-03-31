اخبار الرياضه

برشلونة يختار لاعب سان جيرمان ضمن لائحة أهدافه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يختار لاعب سان جيرمان ضمن لائحة أهدافه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي ​برشلونة​ يضع لاعب ​باريس سان جيرمان​، الدولي الفرنسي ​لافين كورزاوا​ ضمن أهدافه في الصيف، بعد تأكيد عدم تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وسيقدم الكتالوني على هذه الخطوة بسبب معاناة الظهير الأيسر الإسباني ​جوردي ألبا​ من إصابات عديدة في الفترة الأخيرة، وهو يحتاج لمن يستطيع ملء الفراغ الذي سيتركه بالإضافة إلى أن لافين كورزاوا يمكنه اللعب كمُدافع مركزي.

وسيواجه برشلونة منافسة شرسة من العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان، وكذلك وآرسنال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يختار لاعب سان جيرمان ضمن لائحة أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا