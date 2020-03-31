برشلونة يختار لاعب سان جيرمان ضمن لائحة أهدافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي ​برشلونة​ يضع لاعب ​باريس سان جيرمان​، الدولي الفرنسي ​لافين كورزاوا​ ضمن أهدافه في الصيف، بعد تأكيد عدم تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.



وسيقدم الكتالوني على هذه الخطوة بسبب معاناة الظهير الأيسر الإسباني ​جوردي ألبا​ من إصابات عديدة في الفترة الأخيرة، وهو يحتاج لمن يستطيع ملء الفراغ الذي سيتركه بالإضافة إلى أن لافين كورزاوا يمكنه اللعب كمُدافع مركزي.

وسيواجه برشلونة منافسة شرسة من العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان، وكذلك ليفربول وآرسنال.