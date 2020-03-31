- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يختار لاعب سان جيرمان ضمن لائحة أهدافه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة يضع لاعب باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي لافين كورزاوا ضمن أهدافه في الصيف، بعد تأكيد عدم تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.
وسيقدم الكتالوني على هذه الخطوة بسبب معاناة الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا من إصابات عديدة في الفترة الأخيرة، وهو يحتاج لمن يستطيع ملء الفراغ الذي سيتركه بالإضافة إلى أن لافين كورزاوا يمكنه اللعب كمُدافع مركزي.
وسيواجه برشلونة منافسة شرسة من العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان، وكذلك ليفربول وآرسنال.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يختار لاعب سان جيرمان ضمن لائحة أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.