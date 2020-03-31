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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يغرّم كل من سلتيك ورينجرز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا غرّم كل من نادي سلتيك ورينجرز بسبب حوادث جرت خلال مباريات في دور الـ 32 في الدوري الأوروبي في شهر شباط.
وبلغت الغرامة التي تلقاها سلتيك 15000 يورو (13327 جنيه استرليني) لكونه مسؤولا عن إنطلاق المباراة في وقت متأخر ضد اف سي كوبنهاغن.
بينما تلقى رينجرز غراماتين، واحدة 10000 يورو (8،870 جنيه إسترليني) بسبب غزو الملعب وواحدة 5250 يورو (4،654 جنيه إسترليني) بسبب "رمي الأشياء"، وكلاهما خلال مباراتهم ضد براغا SC Braga.
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