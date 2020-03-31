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الاتحاد الأوروبي يغرّم كل من سلتيك ورينجرز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا غرّم كل من نادي ​سلتيك​ و​رينجرز​ بسبب حوادث جرت خلال مباريات في دور الـ 32 في الدوري الأوروبي في شهر شباط.

وبلغت الغرامة التي تلقاها سلتيك 15000 يورو (13327 جنيه استرليني) لكونه مسؤولا عن إنطلاق المباراة في وقت متأخر ضد اف سي كوبنهاغن.

بينما تلقى رينجرز غراماتين، واحدة 10000 يورو (8،870 جنيه إسترليني) بسبب غزو الملعب وواحدة 5250 يورو (4،654 جنيه إسترليني) بسبب "رمي الأشياء"، وكلاهما خلال مباراتهم ضد براغا SC Braga.

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