اخبار الرياضه

ميسي يشيد بلاعب تشيلسي مونت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يشيد بلاعب مونت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

اثنى قائد نادي ​​ الاسباني الارجنتيني ليونيل ميسي بلاعب نادي ​تشيلسي​ الانكليزي الشاب ​ماسون مونت​ الذي ظهر بصورة جيدة في الموسم الحالي قبل ايقاف كافة النشاطات بسبب فيروس .

وفي حديث صحفي قال البرغوت الارجنتيني: "تابعته في اكثر من مباراة لفريق تشيلسي الانكليزي ولاحظت انه سيكون من افضل اللاعبين في العالم".

يذكر ان لاعب تشيلسي مونت كان من المتوقع ان ينضم الى المنتخب الانكليزي في بطولة يورو 2020 قبل تأجيلها من الصيف المقبل حتى 2021 بسبب وباء كورونا الذي انتشر في جميع انحاء العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يشيد بلاعب تشيلسي مونت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا