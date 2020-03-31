ميسي يشيد بلاعب تشيلسي مونت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

اثنى قائد نادي ​برشلونة​ الاسباني الارجنتيني ليونيل ميسي بلاعب نادي ​تشيلسي​ الانكليزي الشاب ​ماسون مونت​ الذي ظهر بصورة جيدة في الموسم الحالي قبل ايقاف كافة النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا.



وفي حديث صحفي قال البرغوت الارجنتيني: "تابعته في اكثر من مباراة لفريق تشيلسي الانكليزي ولاحظت انه سيكون من افضل اللاعبين في العالم".

يذكر ان لاعب تشيلسي مونت كان من المتوقع ان ينضم الى المنتخب الانكليزي في بطولة يورو 2020 قبل تأجيلها من الصيف المقبل حتى 2021 بسبب وباء كورونا الذي انتشر في جميع انحاء العالم.