محمد شوقي يتحدي فيروس كورونا بـ"القهوة"

جدة - عمرو شويل نشر محمد شوقى نجم الأهلى السابق و مدرب المنتخب الأوليمبى الحالى صور له عبر صفحته الشخصية على إنستجرام أثناء تناوله شرب القهوة للتغلب على حظر الوقاية من فيروس كورونا .

وعلق شوقى على الصور التى نشرها بعلامات إستفهام.

وقررت أسرة المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يضم الجهاز المعاون لشوقي غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقي مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبي و محمد العشري و ايمن سليمان إداريين .

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من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.

وأكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى أن تأجيل الدورة الأولمبية لمدة عام لتقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 7 أغسطس 2021 يصب فى مصلحة جميع المنتخبات.

وقال شوقى غريب إن التأجيل يمنح المنتخبات الفرصة للاستعداد بالشكل الذى يناسب قيمة وأهمية الدورة الأولمبية، مضيفا أن البرنامج النهائي للفريق ستحدده ظروف عودة النشاط الرياضي في مصر، وهناك خطوط عامة للبرنامج.

محمد شوقي،فيروس كورونا المستجد،المنتخب الاولمبي،الدوري المصري