شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورة مع جنش .. ويعلق : "أخويا الجدع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، صورة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وعلق عادل عبد المنعم "أخويا الجدع".

وحصل فريق مصر المقاصة على راحة في الفترة الحالية، بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب وباء كورونا العالمي، وذلك تتطبيقً لقرار رئاسة الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

كما حصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.