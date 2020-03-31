أندية البوندسليجا توافق على تمديد تعليق الموسم حتى مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الثلاثاء، أن أندية دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) وافقت على أنه ينبغي مد تعليق منافسات الدوري حتى 30 أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.

وتم إيقاف الموسم للمرة الأولى يوم 13 مارس، وذكرت الرابطة بالفعل في الاسبوع الماضي أنها ستقوم بالتوصية على تعليق الموسم لفترة أخرى حتى نهاية الشهر المقبل.

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والآن وافقت الأندية الـ36 المشاركة في دوري الدرجتين الاولى والثانية على هذه الاجراءات عقب اجتماع للرابطة عبر الفيديو (فييديو كونفرانس).

ويبقى خيار إقامة المباريات دون حضور جماهيري بمجرد وجود إمكانية لاستئناف الموسم حيث تسابق كرة القدم الألمانية من اجل انهاء الموسم. وتتبقى تسع جولات فقط لنهاية البوندسليجا هذا الموسم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر تأجيل بطولة أمم أوروبا التي كان يفترض إقامتها في شهري يونيو ويوليو المقبلين لمدة عام من أجل السماح للدوريات الأوروبية باستكمال مسابقاتها.