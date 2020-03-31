ميسي يتحدث عن صلاح: "معجب بأسلوبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، إعجابه بأسلوب النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، مشيراً إلى أن فيرجيل فان دايك مدافع الريدز خصم صعب.

وتحدث النجم الأرجنتيني عن 4 لاعبين من ليفربول، أثناء اختياره لمجموعة من اللاعبين يراهم من أفضل اللاعبين في العالم.

وقال ميسي خلال حديثه عن محمد صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "صلاح كان ممتازاً لليفربول وأنا معجب بأسلوبه".

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وعن مواجهته لفان دايك خلال مباراة ليفربول وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا: "فان دايك خصماً صعباً وواحد من الأفضل بالعالم".

واتجه النجم الأرجنتيني للحديث عن ساديو ماني: "ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم".

واختتم ميسي تصريحاته متحدثاً عن أرنولد: "ترينت أرنولد لديه قدرات هجومية رائعة وهو ظهير لديه مستقبل واعد".

يذكر أن ليفربول تسبب في خروج ميسي ورفاقه بنادي برشلونة من دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، بعد أن كان متأخراً في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، ليعود الريدز ويفوز بأربعة أهداف في مباراة الإياب بملعب "آنفيلد".