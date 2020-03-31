مجلس الأهلي يعقد اجتماعًا عن طريق الفيديو تنفيذا للتباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بنظام "كونفرانس كول"، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

وتواجد محمود الخطيب برفقة محمد مرجان المدير التنفيذي في مقر النادي بالجزيرة، وتم تجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة بمعرفة ادارة الحاسب الآلي، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد.

ويناقش المجلس العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة المهمة الحالية، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا والخطوات التي يتخذها المجلس في هذا الصدد.