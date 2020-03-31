مستند.. 3 تعديلات.. فيفا يحسم الجدل حول موعد انتهاء عقود اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعديلات جديدة بعد تأجيل كافة الدوريات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، التي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.

وأوضح الفيفا أن تلك الأزمة هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ليتسبب وباء كورونا في أزمات قانونية وتنظيمة أدت لاستفسار اللاعبين والاتحادات المحلية عن موقف عقود وانتقالات اللاعبين.

وأوضح الفيفا أنه ليس الجهة التي تحدد موعد استئناف البطولات المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن ذلك يكون بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الصحة، مناشدة بأن تكون صحة اللاعبين في الأولوية.

وناقش مجلس فيفا خلال اجتماعه 3 أمور محورية وهم أزمة موعد نهاية العقود التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك عقود اللاعبين المعارين، وموقف العقود الجديدة للموسم المقبل، بالإضافة لمناقشة الوقت موعد فتح باب الانتقالات.

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وأصدر الفيفا 3 تعديلات اتساقا مع المادة 18.2 في لوائح الفيفا والخاصة بعقود اللاعبين مع الأندية، للحد من عواقب تفشي وباء كورونا، جاءت كالتالي:

- تمديد عقود اللاعبين حتى الموعد الجديد لنهاية الموسم.

- تأجيل تفعيل العقود الجديدة لتبدأ مع الموعد الجديد لانطلاق الموسم المقبل.

- في حالة تداخل الموسم، وعدم اتفاق الناديين على موقف اللاعب، تُمنح الأولوية للنادي السابق لإكمال موسمه مع فريقه الأصلي، من أجل ضمان نزاهة الدوري المحلي.