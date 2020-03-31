خطوة واحدة تفصل الأهلي السعودي عن خطف كارلوس إدواردو من الهلال

أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين أن إدارة النادي الأهلي قطعت شوطًا كبيرًا من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو نجم فريق الهلال ضمن خطة دعم صفوف

الفريق الأول لكرة القدم في موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الراقي اتفقت مع اللاعب بشكل شبه نهائي

على تفاصيل العقد ويتبقى فقط الإعلان رسميًا عن الصفقة .

ويعد إدواردو أحد أبرز اللاعبين في صفوف الهلال بالوقت الحالي ومن المقرر انتهاء عقده مع الزعيم في يونيو المقبل وسيكون اللاعب متاحًا للرحيل عن الفريق بشكل مجاني .