أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين أن إدارة النادي الأهلي قطعت شوطًا كبيرًا من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو نجم فريق الهلال ضمن خطة دعم صفوفالفريق الأول لكرة القدم في موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأشارت التقارير إلى أن إدارة الراقي اتفقت مع اللاعب بشكل شبه نهائيعلى تفاصيل العقد ويتبقى فقط الإعلان رسميًا عن الصفقة .
ويعد إدواردو أحد أبرز اللاعبين في صفوف الهلال بالوقت الحالي ومن المقرر انتهاء عقده مع الزعيم في يونيو المقبل وسيكون اللاعب متاحًا للرحيل عن الفريق بشكل مجاني .
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل الأهلي السعودي عن خطف كارلوس إدواردو من الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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