وزير الرياضة يبحث الإجراءات الوقائية للرياضيين والمنشآت الرياضية

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع ممثلي منظومة الطب الرياضى بالوزارة كافة الإجراءات والضوابط المتخذة في شأن الوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا ضمن إجراءات الحكومة المصرية وضوابط وزارة الصحة ومنها الإطمئنان على سير أعمال تعقيم كافة المنشآت الشبابية والرياضية وبوابات الكشف الصحى على المترددين على ديوان الوزارة وبعض المنشآت التابعة وحملات التوعية الصحية .

كما شدد وزير

وتتضمن جوهد الوزارة في هذا الشأن أيضاً تكثيف حملات التوعية من خلال كبار العلماء وأساتذة الطب الرياضى والتوجيه النفسى وخبراء التغذية واللياقة البدنية للرياضيين والنشء والشباب والأسر المصرية بوجه عام من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة ومنها القناة التي تبث يومياً على اليوتيوب وإذاعة شباب مصر والمواقع الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى والمسجلة جميعها على البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة

الوزارة وبعض المنشآت التابعة وحملات التوعية الصحية .كما شدد وزير الرياضة على ضرورة متابعة الإجراءات الجارية بشأن التوجيه النفسى للاعبين أثناء فترة الراحة السلبية الحالية فضلاً عن متابعة الحالة الصحية والبدنية لجميع اللاعبين وتكثيف حملات الاستشارات الطبية في مختلف المجالات الطبية.وتتضمن جوهد الوزارة في هذا الشأن أيضاً تكثيف حملات التوعية من خلال كبار العلماء وأساتذة الطب الرياضى والتوجيه النفسى وخبراء التغذية واللياقة البدنية للرياضيين والنشء والشباب والأسر المصرية بوجه عام من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة ومنها القناة التي تبث يومياً على اليوتيوب وإذاعة شباب مصر والمواقع الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى والمسجلة جميعها على البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة

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