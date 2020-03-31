تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط بعد تأجيل الأوليمبياد

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي كانت مقررًا إقامتها بمدينة وهران، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى الخامس من يوليو 2021.

استقرت الحكومية المغربية بالاتفاق مع اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط على تأجيل الدورة لمدة عام كامل لتقام في عام 2022.

جاء ذلك بعد تأجيل دورة ألعاب الأوليمبية لتقام عام 2021 وهو ما يتعارض مع إقامة الدورة المتوسطية وتحقيق النجح المرجو لها.

كانت اللجنة الأوليمبية الدولية أجلت أولمبياد طوكيو عامًا كاملًا بسبب انتشار فيروس

2021.استقرت الحكومية المغربية بالاتفاق مع اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط على تأجيل الدورة لمدة عام كامل لتقام في عام 2022.جاء ذلك بعد تأجيل دورة ألعاب الأوليمبية لتقام عام 2021 وهو ما يتعارض مع إقامة الدورة المتوسطية وتحقيق النجح المرجو لها.كانت اللجنة الأوليمبية الدولية أجلت أولمبياد طوكيو عامًا كاملًا بسبب انتشار فيروس كورونا لتقام العام المقبل في الموعد نفسه.

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