عبد الله المعيوف: عمر السومة أفضل مهاجم في الدوري السعودي

طرح أحد المشجعين سؤالًا على عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم عن أفضل مهاجم في الدوري السعودي بين عمر السومة و عبد الرزاق حمد الله . واختار حارس الهلال المتميز النجم الدولي السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة كأفضل مهاجم في الدوري السعودي للمحترفين " دوري كأس الأمير الدولي السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة كأفضل مهاجم في الدوري السعودي للمحترفين " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ". ويتواجد السومة في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 13 هدفًا بينما يحتل جوميز نجم الهلال المركز الثاني برصيد 14 هدفًا . في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 13 هدفًا بينما يحتل جوميز نجم الهلال المركز الثاني برصيد 14 هدفًا . ويتربع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الهلال على صدارة جدول هدافي الدوري برصيد 18 هدفًا بعد مرور 22 جولة من البطولة .

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