الأندية تطالب اتحاد الكرة بصرف مكافآت الصعود للدرجات الأعلى

طلبت عدة أندية بالقسمين الثاني والثالث من اتحاد الكرة صرف مكافآت الصعود للدرجة الاعلى حتى إذا تم الغاء النشاط. تم الغاء النشاط. وارسلت الأندية خطابات رسمية لاتحاد الكرة تطلب فيها صرف المكافآت التي حددها اتحاد الكرة في الصعود للممتاز بنصف مليون جنيه لكل ناد وربع مليون لكل ناد يتأهل من القسم الثالث الثاني المكافآت التي حددها اتحاد الكرة في الصعود للممتاز بنصف مليون جنيه لكل ناد وربع مليون لكل ناد يتأهل من القسم الثالث الثاني

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