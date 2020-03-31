بسبب "كورونا".. تدهور حالة حارس منتخب تركيا وانتقادات لاذعة لزوجته

تدهورت الحالة الصحية لـ رشدي روتشبر حارس مرمى منتخب تركيا وفريق برشلونة الإسباني، بعد إصابته بفيروس كورونا الغامض.
وبحسب مانشرته وسائل الإعلام في تركيا فإن الحالة الحصية للاعب باتت سيئة في الـ 48 ساعة الماضية بعد إصابة بالفيروس منذ نحو أسبوع.
ولاقت إيسيل زوجة رشدي روتشبر انتقادات لاذعة
ومن جهتها ردت "إيسيل" على الهجوم اللاذع قائلة، "طلبي الوحيد هو أن يكون الناس واعين ومحترمين، كان اختبار تحليلي سلبيًا ، مثل أطفالي تمامًا.
إنه في المستشفى ولا يُسمح لنا برؤيته. هذا هو الجزء الأكثر صعوبة ، وهو عدم القدرة على التواجد معه ادعت زوجة اللاعب التركي الدولي السابق رستو إلى الأطباء الأتراك. هذه الأيام ستمر أيضا. أرجوك لا تتوقف عن الصلاة من أجله".
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