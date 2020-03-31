فايلر يتحدث عن ضم أحمد الشناوي للأهلي

تحدث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادى الأهلى، عن ضم أحمد الشناوى حارس مرمى ببراميدز والزمالك السابق للأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال فايلر في تصريحات إعلامية له اليوم: "لم أطلب التعاقد مع الشناوى وفوجئت بهذا السؤال".

وأضاف: "لدى 4 حراس رائعين ولا حاجة لضم حارس جديد،

وأنا دائمًا أعتمد فى الغالب على حارسين فقط".

وأكد أنه لم يطلب التعاقد مع أحمد الشناوي أو غيره، لافتًا إلى أن مصطفى شوبير حارس جيد وموهوب ولديه الفرصة ليكون حارسًا أساسيًا فى المستقبل".