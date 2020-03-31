دييجو فورلان يكشف الستار عن وجهة كافاني بعد باريس سان جيرمان

كشف “دييجو فورلان” الستار عن وجهة كافاني بعد باريس سان جيرمان، حيث صرح مهاجم منتخب أوروجواي السابق، أن مواطنه قد ينتقل إلى “بوكا جونيورز” الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأفادت عدة تقارير في أوروجواي، حسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “إدينسون كافاني“، على استعداد من أجل العودة إلى كرة القدم اللاتينية من جديد، بعد 13 عامًا في أوروبا.

ونقل هذا التقرير عن كافاني قوله سابقًا: “بوكا جونيورز إنه فريق يجذبني، وأحبه”.

وينتهي عقد كافاني مع نادي باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وقد ارتبط اسمه بعدة فرق أبرزها “أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد“.

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وذكرت تقارير صحفية، ان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وافق على البنود الشخصية مع أتليتكو مدريد، بينما ادعت “ماركا وكادينا سير”، في وقت سابق من هذا العام أن اللاعب كان ينتظر اتمام التعاقد مع الأتليتي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال فورلان لراديو “AM1030”: “أتصور أن قميص بوكا جونيورز، مثل ريفر بليت، ثقيل للغاية لأنهم أندية مرموقون جدًا في أمريكا الجنوبية، وهم يقاتلون دائمًا من أجل الفوز ببطولة الدوري الأرجنتين وليبرتادوريس”.

وأضاف: “في بداية مسيرتهم المهنية، الأمر يكون أكثر صعوبة بالنسبة لهم، في ان يلعبوا في صفوف احدى فرف أمريكا اللاتينية، فهم نجوم كبار ويريدون كسب المزيد من الأموال، والأندية هنا تعاني من المشاكل الاقتصادية، ولا توجد مقارنة مع ما يكسبونه في كرة القدم الأوروبية”.

واختتم “لكن إذا نظرت إلى الجانب المهني وليس الجانب الاقتصادي، فهذا تحدٍ كبير جدًا وتحدٍ مغري، وكافاني هو أفضل لاعب يمكنني أن أراه في بوكا جونيورز”.