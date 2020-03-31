الإنتر يرفض الاحتفاظ بأليكسيس سانشيز ويعيده إلى مانشستر يونايتد

يرفض الإنتر الاحتفاظ بأليكسيس سانشيز ويسعى لإعادته إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى في صيف 2020، دون تفعيل البند الموجود لتحويل الإعارة إلى شراء دائم.

وبحسب ما ورد، من المقرر أن يرفض إنتر فرصة تمديد صفقة إعارة “أليكسيس سانشيز” بعد موسم كان مخيباً للآمال في إيطاليا للاعب مانشستر يونايتد، الذي عانى من إصابة تلو أخرى في “الجوزيبي مياتزا“.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مباراتين فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ومن المرجح وفق مصادر “ديلي ميل” أن يعود إلى أولد ترافورد، قبل اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بشأن مستقبله على المدى الطويل.

لا يزال أمام رجل الأرسنال السابق عامين على عقده مع الشياطين الحمر، والذي يجعله يجني أسبوعيًا 500 ألف جنيه إسترليني، لكنه ومنذ موسمين بدا كظل فقط للاعب الذي كان عليه في ملعب الإمارات.

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وكان مدرب الإنتر “أنطونيو كونتي” يعوّل على المحارب التشيلي الكثير، لكن آماله في إحداث تأثير كبير دمرته إصابة خطيرة في الكاحل في شهر أكتوبر، لم يشف منها سوى بعد أربعة أشهر كاملة من العلاج والتأهيل.

وقرر مدرب تشيلسي أنه لا يريده بعد الآن، مما يعني أنه سيعاد إلى يونايتد في الصيف، ولن يتم الإبقاء عليه لمدة عام آخر، في ظل دفع جزء من راتبه الباهظ بدون أي استفادة.

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وأعلن مدرب اليونايتد “أولي جونار سولسكاير” في وقت سابق ترحيبه بعودة لاعبه، حيث صرح أمام الصحفيين قائلاً “سانشيز سوف يعود في الموسم المقبل، وسوف يثبت لنا جميعًا أننا كنا على خطأ”.