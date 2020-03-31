كورونا يودي بحياة لاعب أتلتيكو مدريد صاحب الـ14 عاما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اللاعب الإسباني كريستيان مينتشولا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد عن عمر ناهز الـ (14 عاما)، حيث أكدت مصادر من داخل النادي أن وفاة اللاعب ليست بسبب فيروس كورونا.

نادي أتلتيكو كان قد أعلن عن وفاة مهاجم فريق “الشباب سي”، الذي انضم إلى صفوف النادي في عام 2013 ليقضي 6 مواسم رفقته، وبعد فاجعة وفاته بعث رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، رسالة دعم لعائلة اللاعب ورثى واقعة وفاته.

وجاء في بيان سيريزو: لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف لخسارته بشدة، سيظل أتلتيكو مدريد وجميع عائلة النادي بجانب أسرة وأصدقاء كريستيان في لحظات الألم هذه.

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ميجيل أنخيل جيل نشر عبر الموقع الرسمي للنادي بيانًا قال فيه: الشعور بالعجز الناتج عن مواقف مثل هذه أمر مروع، توفي في الأيام الأخيرة أناس مقربون مني كثيرًا، بعضهم بسبب فيروس كورونا والبعض الآخر بسبب أمراض أخرى، الشعور بعدم القدرة على توديعهم كما يستحقون، وكذلك كما في حالة كريستيان، والشعور بالظلم الشديد يمزق القلب.

وأضاف، كان كريستيان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، أرسل تعازيّ الحارة لأسرته ولجميع من ينتمون لعائلة أتلتيكو مدريد الذين يعانون من مواقف مماثلة، من اليوم سيُنكس علمنا حزنًا على وفاة كريستيان وجميع المنتمين إلى أتلتيكو مدريد الذين ماتوا في الأسابيع الأخيرة.

قائد أتلتيكو مدريد، كوكي، بعث رسالة حزن ورثاء بسبب وفاة اللاعب الشاب، وجاء في تدوينته: حالة من الحزن والألم بسبب وداع كريستيان مينتشولا، الحياة ظالمة للغاية، فخور بارتدائك هذا القميص، تعازي الحارة لزملائه وأسرته وأصدقائه، ارقد في سلام.

وتقدم نادي ريال مدريد بالتعازي لأسرته، وجاء في بيان ريال مدريد: يشعر ريال مدريد بالأسف الشديد لوفاة لاعب أتلتيكو مدريد الشاب كريستيان مينتشولا، يود نادينا تقديم التعازي إلى ناديه وعائلته وأصدقائه وجميع مشجعي أتلتيكو مدريد.