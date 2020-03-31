بعد غيبوبة 3 سنوات.. عبد الحق نوري ينتظر رد الجميل والملايين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعتزم نادي أياكس الهولندي، تقديم تعويض لعائلة اللاعب المغربي عبد الحق نوري، بعد استفاقته من الغيبوبة التي ظل عليها عامين و9 أشهر حسبما أعلن شقيقه منذ أيام.

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أشارت في تقرير لها إلى أن إدارة أياكس أمستردام اعترفت بأنها قدمت رعاية غير كافية تجاه اللاعب عبد الحق نوري عندما أصيب بسكتة قلبية في عام 2017.

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الصحيفة، أضافت أن أياكس أمستردام سيقدم تعويضا لعائلة نوري بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني عن عدم الاهتمام بعلاجه بشكل كافي.

إدوين فان دير سار، أسطورة حراسة المرمى الهولندية قال في تصريحات له: لو حدث اهتمام أكبر، لكان من الممكن أن يخرج عبد الحق في حالة أفضل، هذا ليس مؤكدا لكنه احتمال، نحتاج الآن إلى القيام بما هو ضروري للوفاء بالمسئولية التي تقع على عاتقنا.

اللاعب عبد الحق نوري المنحدر من أصول مغربية والبالغ من العمر 22 عامان كان قد تعرض لسكتة دماغية خلال مباراة ودية بين أياكس أمستردام وفيردر بريمين في عام 2017، ودخل على إثرها في غيبوبة طويلة.