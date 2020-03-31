الامارات | محمد حماد مشرفاً على منتخب الإمارات الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماد مشرفاً على منتخب الإمارات الأول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة يوسف حسين السهلاوي، تكليف مستشار اللجنة محمد عبيد حماد الظاهري بمهام الإشراف على المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة.
وسبق لحماد العمل مشرفاً على المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها باعتباره إدارياً ولاعباً دولياً سابقاً.
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