شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: تأجيل الأولمبياد فرصة للاستعداد بالشكل المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن تأجيل الدورة الأولمبية لمدة عام لتقام خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 7 أغسطس 2021 يصب في مصلحة جميع المنتخبات التي ستشارك في نهائيات كرة القدم، حيث تكون قد استعدت بالشكل الذي يناسب قيمة وأهمية دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف غريب، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بعد الإعلان عن الموعد الجديد للأولمبياد: «البرنامج النهائي للفريق ستحدده ظروف عودة النشاط الرياضي في مصر، الذي نتمني أن تزول الأسباب التي أدت إلى إيقافه، وفي كل الأحوال فإن هناك خطوط عامة للبرنامج».

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وتابع: «الأمر يتعلق بتوقيت الأجندة الدولية التي ارتبطنا بها منذ تكوين الفريق، وبالنسبة لترتيبات المباريات الودية فذلك يتوقف على حالة الدول من فيروس كورونا خاصة وأن الجهاز الفني منذ البداية أكد أنه سيلعب مع منتخبات تأهلت بالفعل للدورة الأولمبية».

وأعرب غريب عن أمله في أن تزول الأزمة من مصر وكل بلدان العالم والسلامة لكل المواطنين.

وكان من المقرر أن تقام الدورة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أعلنتا، الثلاثاء، تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي عالميا بسبب «كوفيد-19».