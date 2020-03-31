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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نافاس يبرر سبب هروبه من فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
أكد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان أن "شعوره بالخوف" سبب مغادرته باريس والعودة إلى بلاده خلال فترة الحظر الطبي في أوروبا بعد انتشار فيروس كورونا بالاضافة الى رغبته في البقاء إلى جانب أسرته .
واشارت بعض وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن رحلة نافاس على متن طائرة خاصة كلفته حوالي نحو 200 ألف يورو .
وانضم الحارس الكوستاريكي الى العديد من لاعبي الفريق الباريسي الذين غادروا فرنسا وعادوا إلى بلادهم أمثال الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا وتياغو سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني.
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