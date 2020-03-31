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نافاس يبرر سبب هروبه من فرنسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أكد الكوستاريكي ​كيلور نافاس​ حارس مرمى فريق ​باريس سان جيرمان​ أن "شعوره بالخوف" سبب مغادرته باريس والعودة إلى بلاده خلال فترة الحظر الطبي في أوروبا بعد انتشار فيروس بالاضافة الى رغبته في البقاء إلى جانب أسرته .

واشارت بعض وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن رحلة نافاس على متن طائرة خاصة كلفته حوالي نحو 200 ألف يورو .

وانضم الحارس الكوستاريكي الى العديد من لاعبي الفريق الباريسي الذين غادروا فرنسا وعادوا إلى بلادهم أمثال الثنائي البرازيلي ​ دا سيلفا​ و​تياغو سيلفا​ والأوروغوياني ​إدينسون كافاني​.

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