نافاس يبرر سبب هروبه من فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أكد الكوستاريكي ​كيلور نافاس​ حارس مرمى فريق ​باريس سان جيرمان​ أن "شعوره بالخوف" سبب مغادرته باريس والعودة إلى بلاده خلال فترة الحظر الطبي في أوروبا بعد انتشار فيروس كورونا بالاضافة الى رغبته في البقاء إلى جانب أسرته .



واشارت بعض وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن رحلة نافاس على متن طائرة خاصة كلفته حوالي نحو 200 ألف يورو .

وانضم الحارس الكوستاريكي الى العديد من لاعبي الفريق الباريسي الذين غادروا فرنسا وعادوا إلى بلادهم أمثال الثنائي البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ و​تياغو سيلفا​ والأوروغوياني ​إدينسون كافاني​.