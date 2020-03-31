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ريال مدريد يتجه لتخفيض رواتب اللاعبين والموظفين بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

يفكر نادي ​ريال مدريد​ الاسباني في تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين في النادي بعد ازمة فيروس كورونا التي أوقفت معظم النشاطات في العالم، لينضم الى كل من ​​ غريمه التقليدي و​يوفنتوس​ الايطالي والعديد من الاندية التي اقدمت على القيام بهذه الخطوة.

وبحسب التقارير الصحفية الاوروبية فان ريال مدريد يرغب بالقيام بنفس الامر الذي قام به الاندية الاخرى وتخفيض رواتب اللاعبين، وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم وكذلك السلة.

وتؤكد التقارير انه اذا استمر ايقاف النشاطات الرياضية فان قيمة خفض الأجور ستزداد، في ظل مرحلة التقشف التي يعيشها النادي الملكي، بالإضافة لبعض اللاعبين الذين من المفترض أن تنتهي عقودهم في الصيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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