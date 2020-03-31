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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يتجه لتخفيض رواتب اللاعبين والموظفين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
يفكر نادي ريال مدريد الاسباني في تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين في النادي بعد ازمة فيروس كورونا التي أوقفت معظم النشاطات الرياضية في العالم، لينضم الى كل من برشلونة غريمه التقليدي ويوفنتوس الايطالي والعديد من الاندية التي اقدمت على القيام بهذه الخطوة.
وبحسب التقارير الصحفية الاوروبية فان ريال مدريد يرغب بالقيام بنفس الامر الذي قام به الاندية الاخرى وتخفيض رواتب اللاعبين، وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم وكذلك السلة.
وتؤكد التقارير انه اذا استمر ايقاف النشاطات الرياضية فان قيمة خفض الأجور ستزداد، في ظل مرحلة التقشف التي يعيشها النادي الملكي، بالإضافة لبعض اللاعبين الذين من المفترض أن تنتهي عقودهم في الصيف.
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