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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإسماعيلي والمصري ينضمان الى الزمالك في المطالبة بالغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
طالبت أندية الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بإلغاء الدوري الممتاز بداعي الحفاظ على سلامة عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وجماهير بعد انتشار فيروس كورونا .
وانضم الناديان الى نادي الزمالك الذي كان رئيسه مرتضى منصور أول المطالبين بإلغاء الموسم الحالي من الدوري حيث اعتبر في تصريحات سابقة إن استمرار منافسات الدوري في الموسم الحالي سيشكل تهديدا كبيرا على عناصر اللعبة في ظل تفشي انتشار الفيروس.
وأشار الى أنه لا يمانع إهداء درع الدوري إلى الأهلي الذي يتصدر جدول الترتيب مقابل أن يتم إلغاء الموسم حفاظا على صحة الرياضيين.
من ناحيته اعتبر مدير الكرة بالإسماعيلي صبري المنياوي ان : "إلغاء الدوري بات ضرورة حتى تعيد الأندية ترتيب أوراقها واحتراما لمشاعر الجميع".
وكان اتحاد الكرة اعلن الأسبوع الماضي تمديد فترة وقف نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً إضافية واشار الى انه سينظر في أمر استئناف المسابقة أو استمرار تعليقها نهاية الأسبوع المقبل.
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