شكرا لقرائتكم ياسر رضوان عن ملف تجديد أحمد فتحى مع الأهلي: مهلة الـ 48 ساعة غريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن ملف تجديد تعاقد أحمد فتحى مع النادى الأهلى يعد بين أكبر نادى فى القارة و أحد نجوم منتخب مصر صاحب أسم كبير و تاريخ قوى فى الرياضة المصرية .

و قال رضوان فى تصريح لـ "الخليج 365"، الغريب فى هذا الملف مهلة الـ 48 ساعة التى طلبها اللاعب ، مشيرا إلى أنه فى حالة التجديد الإعلام عن هذه المهلة ستتسبب فى إحتقان بينه و بين الجماهير نظرا للمماطلة .

وأشار رضوان إلى أن هذه المهلة لن تكون فى صالح اللاعب ، قائلا :" كان لابد التعامل مع هذا الملف أفضل من كدة " .

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عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة صباح أمس مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب الجوكر 48 ساعة مهلة للرد وحسم الأمر.

وعرصت إدارة الأهلى على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.