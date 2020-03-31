شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر صرف 5.5 مليون جنيه للاعبين فى توقف النشاط بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 5.5 مليون جنيه من مستحقات لاعبى الفريق فى الساعات الماضية، بعدما وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اللاعبين، بصرف تلك المستحقات رغم توقف النشاط الرياضى تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وكان مرتضى منصور قد أكد من قبل صرف 10 ملايين جنيه، للاعبى الأبيض، من مستحقاتهم المالية والمكافآت المالية الخاصة بهم، خلال الأيام الجارية، حيث شدد رئيس قلعة ميت عقبة، على التزام النادى بكافة الحقوق المالية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى، رغم إغلاق النادى وتوقف النشاط الرياضى لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، مشددًا على أن لاعبى الأبيض حصلوا على مستحقاتهم، المتبقى فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، قائلاً: "هذا حقهم وسيحصلون عليه، خاصة أنهلا توجد أزمة مالية فى الزمالك ولكن الأزمة المتواجدة تتمثل فى السيولة المالية"، وذلك قبل أن يقرر صرف 5.5 مليون جنيه لهم اليوم من مستحقاتهم المالية.

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ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.

من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.