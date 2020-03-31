شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: حسام عاشور أهان تاريخه بنفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الكرة السابق موقف حسام عاشور من البقاء على دكة البدلاء لمدة موسمين وانتظار قرار الأهلي الصادم برحيله بنهاية هذا الموسم.

وقال يونس في تصريحات خاصة: "مش عايز أتجنى على حسام عاشور، هو لاعب كبير وله تاريخ كبير لكنه مسئول عن الوضع اللى هو فيه، هو اللي قبل يقعد سنتين على الدكة، كنت أتمنى يعمل زي لما قالولي دكة قولتلهم سلامو عليكو".

وتابع نجم الأهلي والمنتخب السابق: "يتحمل بالطبع، لكن هذا لا يعنى أنى لا ألوم مجلس إدارة الأهلي، القرار خاطئ وطريقة تنفيذه تفتقد للاحترافية مش عاشور اللي يتعامل بالشكل ده، فيه لاعب عادي وفيه لاعب نجم، وفيه ابن نادي وفيه لاعب دخيل عليه ولازم أفرق في المعاملة بين النجوم واللاعبين العاديين".

واختتم: "كنت أتمنى إبلاغه في أول الموسم أن هذا الموسم سيكون الأخير لك، وأترك له حرية الاختيار أما الاعتزال أو البحث عن محطة وتجربة جديدة".

في سياق متصل، لازال حسام عاشور قائد النادي الأهلي في حيره من أمره، سواء بقبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال بنهاية الموسم، أو استكمال مسيرته الكروية في نادي أخر، خاصة بعد إعلانه أنه يستطيع اللعب لمدة موسمين إضافيين على الأقل.

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ووفقاً لمصدر مقرب من حسام عاشور فأن متوسط الميدان التاريخي للنادي الأهلي يُفضل العروض الخارجية عن الانتقال لنادي محلي، حيث أنه في حالة تلقيه عرض خارجي جيد سيقبل به على الفور، أما في حالة اقتصار العروض على المحلية فمن الممكن أن يقبل بعرض الأهلي ويعلن اعتزاله بنهاية الموسم لرغبته في أن لا يكون في تاريخه أنه أرتدي قميص نادي أخر في مصر بخلاف الأهلي.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.