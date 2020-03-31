شكرا لقرائتكم أندية القسم الثانى والثالث تطالب اتحاد الكرة بمكافآت الصعود رغم توقف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، خطابات من عدد من أندية القسمين الثانى والثالث، يطالبون خلالها بصرف المكافآت التى خصصها اتحاد الكرة للاندية الصاعدة للاقسام الأعلى، حتى فى حالة عدم استكمال الدورى هذا الموسم كنوع من التعويض لهذه الأندية عن خسائر توقف الدورى.

وحدد اتحاد الكرة مكافأة 500 ألف جنيه لكل ناد يصعد من القسم الثانى للدورى الممتاز، بينما يحصل كل من ناد يصعد من القسم الثالث إلى الثانى على 250 الف جنيه.

تسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.

Advertisements

وبدأت الأندية تفكر في كيفية الخروج من تلك الأزمة حال صدور قرار رسمي بإلغاء المسابقة، وهو ما وضح من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال مخاطبات رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تتضمن اقتراحات وحلول للأزمة.

وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة أنه إدارة الجبلاية تلقت عدد من الخطابات من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة، تتضمن مقترحات وطلبات بتصعيد أول المجموعات إلى الدرجة الأعلى مباشرة، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات، ولا بد من الحفاظ على المجهود المبذول على مدار الموسم، وتضمن المقترح إلغاء الهبوط في كل الدرجات.

بعض الأندية أرسلت مقترحا وطلبات أخرى بتصعيد أول وثاني المجموعات الثلاثة بدوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، مع إلغاء الهبوط على أن يكون الدوري الممتاز الموسم المقبل بمشاركة 24 ناديا، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين على أن يهبط ست فرق في الموسم الذي يليه ليعود الدوري مرة أخرى بشكله الطبيعي بوجود 18 فريقا.

الأندية التي أرسلت مقترحات وطلبات إلى اتحاد الكرة بهذه التفاصيل كثيرة ومنها الداخلية ودمنهور وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبني سويف وغزل المحلة، ومن القسم الثالث نادي الجزيرة بمطروح والضبعة وكفر الشيخ وقنا وبني عبيد وغيرهم.