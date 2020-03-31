شكرا لقرائتكم طارق مؤمن يستعيد ذكريات أول لقب ببطولة العالم للاسكواش: "بكيت مثل طفل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً، وبطل العالم للاسكواش في الموسم الجاري، ذكريات اللتويج باللقب الأغلى في تاريخه، بعد فوزه بأول لقب بطولة عالم في مسيرته الاحترافية، والذي توج به في نوفمبر الماضي.

وقال مؤمن في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: "سأتذكر ذلك الأسبوع دائماً، لم أشعر بالضغط في البطولة أبدًا ، ولكن أردت أن أفوز بشكل بأي وسيلة وكنت أعرف أنني سأخوض مواجهات صعبة".

واستطرد مؤمن: "أنا فخور للغاية بالطريقة التي حاربت بها من أجل هذا اللقب وأنا ممتن للدعم الذي حصلت عليه من فريقي وكذلك من الجماهير."

وأضاف بطل العالم: "أريد القول أنني آمنت أنني أستطيع القيام بذلك ، وقد اعتمدت في تدريبي خلال الصيف على التركيز على هذا الهدف".

واسترسل طارق مؤمن: "ولكن يجب أن أقول ، الاعتقاد بأنه يمكنك القيام بذلك ، ثم القيام بذلك في الواقع يبدو غير واقعي، خاصة وأن ذلك حدث خلال وقت كنت أشعر فيه بالإحباط حقًا. لقد كانت لحظة خاصة بالنسبة لي".

واختتم بطل العالم: "في الوقت الذي وصلنا فيه إلى المباراة النهائية، كنت بالكاد أحصل على قسط من النوم، لذلك اللحظة التي فزت فيها بنقطة البطولة، بكيت مثل طفل".

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريين في اللعبة، من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التي تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التي توج بها المصريين في منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً .

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

Advertisements

كانت البطولة الثالثة وهي الأكبر، بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.

طارق مؤمن،اتحاد الاسكواش،فيروس كورونا،بطولة العالم للاسكواش