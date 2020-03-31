اخبار الرياضه

نيوكاسل يمنح إجازة للعاملين بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم نيوكاسل يمنح إجازة للعاملين بسبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن نيوكاسل يونايتد أصبح أول ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز يمنح إجازة مؤقتة لمجموعة من العاملين في غير نشاط كرة القدم نتيجة لأزمة فيروس كورونا.

وقال التقرير إن لي تشارنلي المدير الإداري لنيوكاسل أبلغ العاملين في رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين أن الإدارة اتخذت القرار من أجل الحفاظ على مستقبل النادي.

وسار نيوكاسل بذلك على خطى أندية من الدرجة الثانية، مثل برمنغهام سيتي وميلوول منحت إجازة مؤقتة لأغلب العاملين بالنادي باستثناء اللاعبين والجهاز الفني والتدريبي للفريق الأول.

Advertisements

وكان ريشي سوناك وزير المالية البريطاني قال هذا الشهر إن العامل الذي يُمنح إجازة يستطيع الحصول على 80 بالمئة من رواتبه وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3081 دولارا) شهريا ضمن إجراءات التعامل مع الوظائف بسبب فيروس كورونا.

ولا يحظى مايك آشلي مالك نيوكاسل بشعبية كبيرة بين المشجعين وغاب الآلاف عن حضور المباريات هذا الموسم اعتراضا على وجوده.

وتعرض آشلي لانتقادات جديدة هذا الشهر بعدما تحمل مجموعة من المشجعين قيمة تذاكر الموسم المقبل رغم توقف الموسم الجاري من ووجود شكوك حول مستقبله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيوكاسل يمنح إجازة للعاملين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا