شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ"سوبر كورة": حسام عاشور أهان تاريخه بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مصطفى يونس نجم الكرة السابق موقف حسام عاشور من البقاء على دكة البدلاء لمدة موسمين وانتظار قرار الأهلى الصادم برحيله بنهاية هذا الموسم.

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في سياق متصل لازال حسام عاشور قائد النادي الأهلي في حيرة من أمره، سواء بقبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال بنهاية الموسم، أو استكمال مسيرته الكروية في نادي أخر، خاصة بعد إعلانه أنه يستطيع اللعب لمدة موسمين إضافيين على الأقل.

ووفقاً لمصدر مقرب من حسام عاشور فإن متوسط الميدان التاريخي للنادي الأهلي يُفضل العروض الخارجية عن الانتقال لنادٍ محلي، حيث إنه حال تلقيه عرضا خارجيا جيدا سيقبل به على الفور، أما في حالة اقتصار العروض على المحلية فمن الممكن أن يقبل بعرض الأهلي ويعلن اعتزاله بنهاية الموسم لرغبته في أن لا يكون في تاريخه أنه أرتدي قميص نادي أخر في مصر بخلاف الأهلي.

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ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.