شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات رضا هيكل نجم طائرة الزمالك فى الحجر المنزلى: بلعب مع الكلاب وبطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رضا هيكل نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك على يومياته فى حظر كورونا فى ظل تعليق النشاط وتوقف جميع المسابقات.

وقال رضا هيكل إنه يستغل يومه فى الحظر فى دخول المطبخ لعمل مأكولات وتدريبات الجيم، بالإضافة اللى اللعب مع الكلبين "سكر وزلابيا".



رضا هيكل

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رضا هيكل والكلب زلابيا

وأشار رضا إلى أنه يتدرب فى المنزل تدريبات خفيفة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية تمهيدا لعودة النشاط فى أى وقت.

وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.